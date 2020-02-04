中央防疫政策口罩採配給方式，民眾7天可購買2片口罩，北市副市長黃珊珊4日表示，以徵用、配給方式是較正確做法，中央應該盡了全力，大家就共體時艱，大家要相信政府，對於各機關口罩需求提報，黃珊珊說，市長柯文哲要求誠實申報，虛報或是報了以後沒用完都要做檢討。

北市衛生局收到中央發送八大類第一線服務人員口罩，今天做了分配決定，昨天收到13.1萬片，先前報了19萬人，早上市長柯文哲在晨會指示按照需求比例發送，特別狀況是教育人員，因學校晚開學比較慢，所以會再調配，先發給行政同仁，其他按需求比例發送。

對於中央統一徵用及配給口罩，黃珊珊指出，徵用跟配給是要合一 ，很高興中央這樣處理，既然已經徵用，沒辦法取得其他貨源情況下，如果要讓大家各憑本事，會造成更大恐慌，徵用的方式、用配給方式是比較正確的做法。

黃珊珊表示，目前防疫的作為不是說每一個人都得戴口罩，像北市也只有第一線的工作人員或密閉空間近距離接觸，這樣的人才是希望能自我防護， 所以在家裡也不用戴或工作場合不是跟人家大量接觸的話，其實不用這麼恐慌，因為貨只有那麼多，每個人同一天去買一定不夠，所以是中間7天，每個人都可以買得到，大家還有一些備貨，甚至有一些可以重複使用棉布的，這些是可以配置來用。

她說，夠不夠要看每個人的狀況，像一般正常的居家家庭主婦，可能沒有必要每天都戴一片，只是說出門的時候可能會有這樣的需求，因為貨源不足，不管幾片，中央都應該盡了全力，大家就共體時艱。

黃珊珊認為，相信中央有貨不會說7天只能申請2片，一定在量能上做了最大努力，以現在台灣目前防疫工作做得非常好，包括武漢撤回的台商也好，或發送口罩也好，都滿相信中央政府防疫能力，如果我們沒有把握，怎麼有能力把人家撤回來台灣，大家要相信政府。

她還說，北市提了19萬片需求，希望台北市是誠實申報，現在分配到13萬片，下次有貨一定補足19萬片，要求北市各級機關不能虛報，不要像其他縣市人口沒有很多報了很多，市長期望北市該用就用，虛報或是報了以後沒用完都要做檢討，現在只給13萬份，一定想辦法補齊19萬份，讓每個機關都能拿到該有的口罩。

(中時 )