水神抗菌液補充站公益活動今午開始，有需要民眾可到以下各站補充。(旺旺集團提供)

武漢肺炎疫情持續升高，各地民眾瘋搶酒精無著，其實有次氯酸成分的抗茵液也具有相同效果，旺旺集團守護台灣，自2/4(二)中午12:00起，免費提供水神次氯酸抗菌液，1CC水神消毒效果等於1CC不刺激皮膚的酒精，防疫可做到滴水不漏。

旺旺集團表示，水神抗菌液補充站公益活動針對低收入戶、65歲以上長者、持有媽媽或兒童手册者、各縣市村里長開放。其中，前三族群每日限定數量為每戶1公升，各縣市村里長則每日50公升。前來領取前請攜帶相關正本證件，同時自備乾淨的礦泉水空瓶，方可免費領取水神抗菌液。

旺旺集團說，此公益活動自2/4(二)中午12:00開始，暫訂至2/29止，未來會依疫情狀況進行機動調整。旺旺集團也提醒，水神次氯酸抗菌液保存方式，不可接觸陽光，需放置陰涼處，且需於三個月內使用完畢。

(中時電子報)