這波太空人作弊風暴至少牽連3支球隊，紅襪總教練、大都會總教練都因此下台，名人堂投手萊恩(Nolan Ryan)則是全身而退。說來也巧，當時擔任太空人首席顧問的萊恩於去年11月7日宣稱與太空人斷絕關係，然後11月12日作弊案就爆發了。

73歲的萊恩在棒球界地位崇隆，即使作弊案延燒全隊也沒人懷疑他。名人堂捕手皮亞薩(Mike Piazza)說：「我們那年代沒有這種電子器材的背景，我無法理解這種作弊方式。如果萊恩(球員時代)知道你偷他的暗號，他可能會把你的腦袋擰下來。」

王牌投手韋藍德(Justin Verlander)在2017年加盟太空人，原本總管不想買他，是萊恩親自對老闆說：「如果你要贏，就必須買下這傢伙(韋藍德)。」結果太空人奪冠，萊恩的慧眼被球迷推崇備至，沒想到又爆出作弊案，球迷都慶幸萊恩及時躲開。《紐約時報》把萊恩離去形容為太空人王朝衰敗的起點。

萊恩上周告訴媒體，太空人的一切已與他無關，但他對受牽累的無辜員工感到難過。「他們對太空人貢獻良多，我不忍心他們因此失去飯碗。」包括萊恩的兒子瑞德(Reid Ryan)也在案件爆發前被降職。萊恩離職時絕口不提原因，但外界相信是太空人球團的作為讓萊恩很失望。

(中時電子報)