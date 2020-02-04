美股四大指數周一收紅，陸股今（4）日在救市措施護體下止跌強彈，台股在權值股回神強勢領軍下，加權指數以上漲44.54點開出後一路走高，盤中大漲逾218點，櫃買指數同步開高走高，呈現報復性反彈走勢。

截至11點，加權指數上漲207.15點、為11562.07點，盤中最高飆漲218.74點至11573.66點，漲幅達1.88％，今日成交量估逾近1700億元。櫃買指數截至11點上漲2.28點、為141.34點，漲幅亦達1.68％，盤中最高上漲2.41點至141.47點。

盤面上各類股齊揚，以電子零組件股飆升逾3％領軍，成交量較大的半導體、光電股漲近3％居次，電子、汽車股同步勁揚逾2.5％、2％。近日表現疲弱的觀光股回神，與其他電子、電腦周邊股齊揚逾1.5％，金融股穩揚逾1％，貿易百貨股微漲0.04％，表現較溫吞。

權值股今日擔當帶動強彈主攻手，股王大立光（3008）及聯發科（2454）強彈逾3.5％，台積電（2330）、和泰車（2207）漲逾3％，玉山金（2884）、日月光投控（3711）、台達電（2308）、南亞（1303）、鴻海（2317）、富邦金（2881）、中鋼（2002）漲幅亦逾1.5％。

台股昨（3）日回測半年線支撐，今日在美股及陸股齊揚帶動下，上演股匯雙漲的報復性反彈，填補昨日空方缺口。不過，法人指出，國際股市受疫情衝擊震盪劇烈，台股短中期指標下彎、且短中期均線轉弱，預期台股短線修正格局未變，仍難擺脫震盪偏弱整理態勢。

分析師認為，武漢肺炎疫情影響科技業復工時程，在短中期均線格局轉弱下，將壓抑指數反彈空間，大盤仍需反覆打底整理。觀察中期趨勢，若指數拉回不跌破年線支撐，則台股長多格局不致遭破壞，可待止穩後逢低布局。

操作策略上，分析師預期台股將在半年線11280點至季線11700點間區間整理，短線業績股可望擔綱主流，中期可逢低留意具業績成長、獲利穩健且具法人籌碼優勢股，避開業績展望保守、線型轉弱與法人減碼股。

選股方向部分，法人看好今年獲利前景穩健的筆電族群、被動元件，以及受惠產線移轉的智慧製造相關供應鏈。而受惠特斯拉交車展望樂觀的零組件股，以及受惠台商回流、營運獲利表現穩健的金融股，亦是可留意的投資標的。

(時報資訊)