隔夜美國股市止跌反彈，以及中國股市在前一日暴跌後回穩，鼓舞投資人逢低買進，周二日股收復盤中失土，日經225指數早盤收漲0.1%，為22,995.01點，稍早前一度跌至10周低點。東證一部指數漲0.30%，為1677.72點。

Panasonic早盤大漲9.34%，該公司表示，受惠於特斯拉對電動車電池的強勁需求，Panasonic與特斯拉合作的美國電池業務在上季首度轉盈。受此激勵，隔夜特斯拉股價飆漲20%。

(時報資訊)