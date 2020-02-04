《日股》中美股市回神，日股早盤跌轉升 11:252020/02/04 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 隔夜美國股市止跌反彈，以及中國股市在前一日暴跌後回穩，鼓舞投資人逢低買進，周二日股收復盤中失土，日經225指數早盤收漲0.1%，為22,995.01點，稍早前一度跌至10周低點。東證一部指數漲0.30%，為1677.72點。 Panasonic早盤大漲9.34%，該公司表示，受惠於特斯拉對電動車電池的強勁需求，Panasonic與特斯拉合作的美國電池業務在上季首度轉盈。受此激勵，隔夜特斯拉股價飆漲20%。 (時報資訊) #特斯拉 也許您會感興趣 推薦閱讀 財報報喜 特斯拉股價狂飆 04:092020/01/31 全球財經 《台北股市》盤中焦點股：台積電、國巨、南六、旺宏、恆大、和桐 10:172020/01/31 財經 特斯拉超狂！多頭喊到1000美元 今年拚入標普500 00:022020/02/01 財經 特斯拉空頭 一天虧15億美元 04:092020/02/01 全球財經 特斯拉積極本土化 寧德時代入列新合作夥伴 04:092020/02/01 全球財經 特斯拉財報俏 貿聯和大權證添利 04:102020/02/03 證券．權證 《類股》美食-KY殺破百元，觀光類股續墊後 11:082020/02/03 財經 《日股》陸股重挫，日股早盤跌0.96％ 11:252020/02/03 財經 《美股》Panasonic電池業務報喜，特斯拉飆漲20％ 09:262020/02/04 財經 《台北股市》盤中焦點股：立積、貿聯-KY、國巨、大毅、欣興、毛寶 10:342020/02/04 財經 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》散戶敢進場？曝法人趁亂吃貨這12檔 - 財經 慘…散戶撿錯槍！花王暴漲3天 今殺停跌 - 財經 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 股市將重演SARS風暴？專家：緊盯這條線 - 財經 台股跌近千點 下一步...？謝金河：觀察4重點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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