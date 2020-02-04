國民黨前副主席郝龍斌今天率領馬家軍等青壯派前往黨中央登記參選黨魁，遞出4萬632份連署書。（趙婉淳攝）

國民黨前副主席郝龍斌今天率領馬家軍等青壯派前往黨中央登記參選黨魁，遞出4萬632份連署書。值得注意的是前台中市長胡志強也現身力挺，媒體詢問「台中人不支持台中人（指江啟臣）」，引起在場笑成一片，胡回「愈選愈團結」，還要媒體放心。郝強調，自己擁有黨務與行政歷練，且能「專心專職做黨魁工作，不把黨魁作為下個政治職位的跳板」

郝龍斌上午偕同北市議員徐巧芯、鍾沛君、游淑慧、戴錫欽、郭昭巖、高市議員邱于瑄、南投縣議員張嘉哲、青工總會長林杏兒等青壯派力挺，同時也邀請北市立委賴士葆、費鴻泰、林奕華、前台中市長胡志強等資深要角到場，凸顯自己世代整合能量。

郝龍斌感謝黨內各世代、具民意基礎的同志送暖，讓他參選黨魁信心倍增，又說面對大選挫敗，改革與改變是當務之急，盼藉角逐黨魁跨出改革第一步，未來將憑藉「無私無我」態度，積極協助國民黨脫離困境，尋找輔佐國民黨的中興之主與培養接班梯隊。

「專心且專職做黨主席很重要」，郝龍斌承諾「不會把黨魁作為下個政治職位的跳板」，自己24小時深入基層傾聽各界心聲，全心全意、大破大立做好改革黨務工作。

郝龍斌認為，黨務改革重中之重就是組織再造，未來涉及決策核心部分，將集聚具民意基礎的青壯世代共同參與，且邀請年輕世代擔任副主席，並擔任副祕書長，負責青年事務，另外讓青壯世代參與黨內一級主管工作，且比例無上限，鼓勵在公職人員身旁服務的青年參政，為國民黨注入新血。

媒體詢問胡志強，「台中人不支持台中人（指江啟臣）」後，引起在場笑成一片，胡志強強調，台灣與國民黨都是一體的，「愈選愈團結，團結真有力」，媒體追問兩邊支持，還是挺郝？胡回，這是黨內選舉，我們是一家人，還要媒體放心，指這是兩回事。面對媒體追問是否挺江啟臣，胡反問記者「哪一黨派來的」，打趣稱要學某一個政治人物問是什麼媒體。

郝龍斌（中）在多名青壯派民代陪同下完成登記。（黃世麒攝）

郝龍斌（右）登記參選國民黨主席，前台中市長胡志強（左）出席表達支持。（黃世麒攝）

郝龍斌（右）登記參選國民黨主席，前立委吳育昇（左）出席表達支持。（黃世麒攝）

(中時 )