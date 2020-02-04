台灣高檢署前檢察長王添盛屆齡退休後的檢察長人選及桃園地檢署檢長暫代等人事安排，法務部原排定2月7日舉行檢審會臨時會審議名單，不過，因票選檢審委員認為時間太過倉促建議增加檢審委員的思考時間，會議喊停，並由檢審委員公告2月10日下班前徵求遴任檢察長建議人選案。

檢審會臨時會的開會通知是在上周五下班前送到各檢審委員的任職機關，不過，率先領取開會資料的劍青檢改成員，台北地檢署檢察官林達證實已經收到開會資料，不過，林達建議增加檢審委員的思考時間，讓全國檢察官知道和反映意見，才能正確的推薦出合宜的人選，尤其是這屆的檢審委員還沒有審議過檢察長人事案，應該特別注重這個程序。

為了改變以往作法，多元公開，廣徵意見，為國舉材，檢審會的臨時會因而改期，並由檢審委員向所有檢察官發出遴任檢察長建議人選案的徵求公告，即日起到2月10日下班前，符合資格的檢察官都可以向任何一位票選檢審委員表達意願，票選委員將彙整後公告並向各方蒐集意見，票選檢審委員將於2月13日會前會討論，14日上午10時在檢審會討論審議。

徵求公告表示，票選檢審委員受理報名方式，是以電子郵件或Line傳送報名表給票選檢審委員，格式不拘，但須包含姓名、現職及服務單位；有提供適任檢察長的事蹟或資歷尤佳。如已向高檢署或高分檢人事室報名者，不須再向票選檢審委員報名。

(中時 )