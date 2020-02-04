紐約洋基主場館洋基球場一共可容納47309位觀眾，是大聯盟30座球場之中容納人數第6多的，但從過去的資料可以看到，洋基球團在過去幾年不斷增設包廂區，讓球場的座位數年年在減少。根據最新消息指出，洋基今年打算與啤酒商合作，再加開2座包廂區，但座位數將會減少500至800席。

根據《美聯社》報導，洋基球團表示，將會與美國最大啤酒釀造商安海斯-布希英博集團合作，增設2座包廂區，其中左外野232A、232B區域將變成「Stella Artois Landing」包廂、右外野207、 208區域將成為「Michelob

Ultra Clubhouse」包廂，而這2座包廂都可以容納超過20人，讓進場看球的觀眾賽前能在此聚會。

洋基球場於2009年正式開幕，當年球場一共有50287個位置，但從2014年起座位數卻跌破50000大關，到了去年只剩下47309個座位，本季又新增2座包廂，據了解，座位會再減少500至800席。

洋基策略聯盟部副總格林斯潘（Marty Greenspun）表示，增設包廂區是球迷提出的建議，他們不斷要求球團提供這樣的公共場所，讓球迷能夠以社交為中心去享受比賽，顯然地，球迷看球的方式已有所改變。

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(中時電子報)