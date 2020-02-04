命理師黃友輔分析可吸引好男人的女人4面相（圖／YouTube／命運好好玩）

面相也算是一門學問，不少人相信可以反映出運勢以及個性。命理專家黃友輔在《命運好好玩》中表示，所謂的好男人就是指正桃花，不是隨便玩玩的；他列出4種「吸引好男人命」的女人面相，供大家參考。

黃友輔指出，「鼻正準豐」代表有吸引力會來電，「天蒼開闊」代表懂事、聰穎、有智慧，而「眉長有情」代表有女人味，以上3項是基本條件，如果有符合接下來的4種追加條件就更加分了。

出門是貴婦

「燕語聲和」，聲音讓人聽起來舒服好聽，不是那種很粗魯、刺耳，好像要吵架一樣嘩啦嘩啦，就是談吐端莊、得體，一件事講話有條有理。

廚房是煮婦

黃友輔表示，要抓住男人的心，就要先抓住他的胃，「耳大珠圓」面相的女人通常味覺靈敏，才藝夠、手腳勤快，可以煮出一桌好菜，又願意對另外一半付出，把男人服侍得服服貼貼。

對外是貞婦

要吸引好男人一定要很專一，所謂「目神澄清」就是指眼睛不會紅紅、髒髒的，很清澈，這樣的面相本身不會去引誘別人或者三心二意，也不容易被壞男人拐跑。

床上是蕩婦

黃友輔表示，嘴巴屬五官中功能最多的，除了講話、吃飯、呼吸，甚至也可以做為「性器官」，所以如果面相有「口角分明」的女人，往往讓男人抗拒不了，自然就將對方牢牢抓住。

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(中時電子報)