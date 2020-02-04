潘男蹲在地上自顧自抽菸。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

新北市三芝驚見「電鋸男」，47歲潘姓男子疑因與江姓友人產生糾紛，2日中午酒後竟持電鋸擅闖江男住家，並拉動開關，做事要破壞側門，江男妻子聽到尖銳的電鋸聲出來查看，嚇得趕緊報警，警方到場也立即制止潘男，所幸未造成人員傷亡及財物損失。

據了解，過年期間江男向潘男允諾要介紹工作，卻沒有下文，潘男無業心情鬱卒，再加上三杯黃湯下肚，便藉著酒意闖入江男家理論，監視器畫面顯示，潘男一手拿著電鋸，搖晃著身軀環繞住家四周，眼看江男未現身，乾脆蹲在地上抽起了菸，無視一旁的小黑犬對他狂吠，貌似酒意甚濃。

警方到場後，潘男供稱酒後精神恍惚，無意識下持電鋸想找江男聊天，看見庭院大門敞開，便自行進入，而江男則表示，完全不知道潘男為何要這樣做，全案將依妨害自由（侵入住宅）、恐嚇等罪嫌函送偵辦，警方也將深入調查是否另有糾紛內情。

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(中時 )