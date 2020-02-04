剛給陳偉殷小聯盟合約、外加大聯盟春訓邀請續約的水手隊，今（4）日傳出與頭號先發岡薩雷斯（Marco Gonzales）達成協議，將提供4年3000萬美元的價碼，外加2025年球團選擇權，合約總值最高可達4500萬美元。除可避免接下來幾年的薪資仲裁，最多可將岡薩雷斯留在隊上5年。

岡薩雷斯本月中旬將滿28歲，他在2014年於紅雀隊升上大聯盟，但表現並不突出，2017年球季中轉至水手隊。2018年終於嶄露頭角，拿下13勝9敗、自責分率4.00；去年更上一層樓，戰績16勝13敗、自責分率3.99，且投了203局之多，成為頭號先發王牌。

今年岡薩雷斯的薪資大約僅100萬美元，球季結束將可取得薪資仲裁資格，由於這兩年的表現實在出色，水手球團決定提前與他續約。這紙合約可讓他待到32、33歲，等於把左投手的黃金歲月都奉獻給水手隊，應該是一筆合理的投資，而且岡薩雷斯也能接受，算是賓主盡歡。

(中時 )