口罩之亂未休，在政府的要求之下，要求口罩工廠24小時加班，有業者擔心違反勞動法令，勞動部發公文說明，各級醫療院所或相關廠商（如製造、物流、通路商）配合防疫需求致延長工時，如果因天災、事變或突發行為等，可以引用勞基法40條、32條但書等，要求勞工加班，不受一例一休、國定假日、特別休假及加班上限等限制，但應給予雙倍工資及補休。

勞動部公文指出，各級醫療院所或相關廠商（如製造、物流、通路商）配合防疫需求致延長工時，可以依勞基法32條但書，放寬單月加班46小時的加班上限，但加班費仍應依勞基法規定計算，但雇主應在延長開始後24小時內通知工會，如果沒有工會，則應報當時主管機關備查。

公文也指出，勞基法40條特殊加班規定運用於包括國定假日、特假休假及例假日等「假日」，雇主在符合「天災、事變或突發事件」的法定要件下，可以停止勞工例假或休假，要求勞工繼續工作，不受七休一、單日工時12小時、單月工時46小時計算，但雇主應在事後24小時，報請當地主管機關備，而停止假期的工資，應加倍發給，並在事後補假休息。

(中時 )