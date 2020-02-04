台北一名人夫發生婚外情，還把與小三的激情影片與出遊照，存在沒有加密的家裡共用電腦，元配氣的對2人提告求償300萬元，台北地院最後判決2人連帶賠償100萬元。

林姓元配主張，夫妻結婚34年育有2子1女，從年輕就胼手胝足共同打拼事業數十年有成，她除照顧陶男日常起居外，也對陶母也侍奉至孝，且提供陶男胞兄經濟援助，但陶男後來參加理財課程認識楊女，並在明知陶男已婚情況下，仍發生婚外情。

元配指出，她是在家中使電腦時，她赫然發現存有陶男與小三自行拍攝的大量性愛影片、照片及出遊照片，甚至在夫妻2人位於萬里的別墅內自拍，當下五雷轟頂、震驚萬分，實難接受深愛多年的丈夫竟完全罔顧數十年夫妻情分與家庭圓滿，私下與小三拍攝性愛裸體影像，故向2人連帶求償300萬元。

陶男答辯反而倒打一耙，指稱老婆提出的檔案是透過安裝手機間諜軟體、找徵信社偷拍等非法取證方式取得，他也沒有存在電腦中，且內容涉及他的身體隱私部位，嚴重侵害他的隱私權，不得作為本案證據，陶並辯稱，後來也已經取得元配原諒，並贈與2棟原在他名下的房屋給元配，作為補償，以換取每週2天外宿及每年100萬元生活費。

小三楊女也透過書狀表示，元配提出的檔案沒有她臉龐部分，她也否認是當事人，而且檔案是以重大侵害她的隱私方式取得，不應該容許做為證據，而且她沒錢，負擔不起300萬元的精神慰撫金。

法院審理認為，依照最高法院的判決意旨，配偶一方行為不誠實，破壞共同生活的圓滿安全及幸福，就違反了婚姻契約的義務而侵害他方的權利，並不以通姦為限，而且陶、楊2人因通姦及相姦罪被新北地方法院判刑確定，顯示陶、楊侵害元配的配偶權應可認定。

法院並認定，元配提出的自拍等檔案事證，都是自拍型的照片及錄影，並不是跟監及偷拍，陶的女兒也到庭證稱，家中電腦持續開機，沒有密碼，所以元配由家中電腦知道這些檔案內容，沒有任何違法取證的行為，因此判決陶、楊2人連帶賠償元配100萬元。

(中時電子報)