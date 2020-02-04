武漢肺炎疫情升溫，首批自武漢包機返台的民眾4日清晨完成安置，部分前往林口、烏來等地檢疫所檢疫，新北市長侯友宜說，中央指揮調度地方政府全力配合，不管從後送、就醫、收容安置，新北市政府一定是上下一心，中央要求的一定做到，甚至「我還會做得更多」。

侯友宜說，在過年前中央還沒有啟動了解口罩工廠的時候，新北市沒有人休息，全部啟動查察口罩，甚至新北對囤貨也是第一個查獲六件最多的，而且不手軟，所以對中央所要求預定下來的規定，新北市會全力配合。

(中時 )