武漢首批包機返台 侯友宜：全力配合中央並做更多 11:472020/02/04 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜。（葉德正攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情升溫，首批自武漢包機返台的民眾4日清晨完成安置，部分前往林口、烏來等地檢疫所檢疫，新北市長侯友宜說，中央指揮調度地方政府全力配合，不管從後送、就醫、收容安置，新北市政府一定是上下一心，中央要求的一定做到，甚至「我還會做得更多」。 侯友宜說，在過年前中央還沒有啟動了解口罩工廠的時候，新北市沒有人休息，全部啟動查察口罩，甚至新北對囤貨也是第一個查獲六件最多的，而且不手軟，所以對中央所要求預定下來的規定，新北市會全力配合。 (中時 ) #中央 #侯友宜 #新北市 #武漢 也許您會感興趣 推薦閱讀 那一夜 我從武漢連夜逃出 04:092020/01/31 焦點新聞 2020武漢風暴》世衞宣佈 武漢肺炎列為國際公共衞生緊急事件 04:352020/01/31 國際 2020武漢風暴》美國出現人傳人病例 夫被妻傳染 05:412020/01/31 國際 手機恐是病毒溫床？ 醫揭2招防堵 08:332020/01/31 生活 2020武漢風暴》美發最高警訊 要民眾別去大陸 10:562020/01/31 國際 陸將包機接海外湖北 特別是武漢人回家 11:452020/01/31 國際 朱立倫缺席環狀線通車 侯友宜爆曾打2次電話 12:432020/01/31 政治 武漢妹被分手 男友：不想為愛丟命 19:202020/01/31 日常 武漢肺炎／8先知發現武漢肺炎卻遭訓誡 大嘆：若重視可能不會這麼嚴重 17:442020/02/01 兩岸 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 政治熱門新聞 罷韓失敗對誰傷害最大？網狂洗這三個字 - 政治 武漢台商回台 網：之前煩惱回不來、現在回來了更煩惱 - 政治 郝龍斌、江啟臣選主席前都做了這事 村長驚：難怪韓國瑜落選！ - 政治 蘇貞昌當初這句話如今被砲轟 網：牛皮吹破了 - 政治 248位武漢台胞今返台 1陸配孕婦遭拒 - 政治 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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