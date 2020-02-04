三陽（2206）董事會決議，為維護股東權益，啟動庫藏股，從2月4日起至4月1日，將自集中市場買家自家股票，預定買回量為1.5萬張，占已發行股份總數1.76％，買回價格區間帶為15.00～31.00元，若價格低於區間帶下限，將繼續買回。

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