維護股東權益 三陽啟動庫藏股 11:452020/02/04 工商 陳信榮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 三陽（2206）董事會決議，為維護股東權益，啟動庫藏股，從2月4日起至4月1日，將自集中市場買家自家股票，預定買回量為1.5萬張，占已發行股份總數1.76％，買回價格區間帶為15.00～31.00元，若價格低於區間帶下限，將繼續買回。 (工商 ) #買回 #股東權益 #三陽 #庫藏股 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情風暴襲擊 12檔庫藏股護盤 04:092020/01/31 證券．權證 IPC第一槍 廣積祭庫藏股救價 18:502020/02/03 財經 IPC第一槍 廣積祭庫藏股 04:102020/02/04 證券．權證 《電腦設備》廣積今執行庫藏股，擬買回2千張 08:012020/02/04 財經 售後回租附買回海運業常見 大型上市船公司憂陽明案例誤導證管會 09:012020/02/04 財經 《汽車股》祭庫藏股，三陽開高 09:432020/02/04 財經 《電腦設備》台股反彈＋庫藏股護體，廣積勁揚 10:172020/02/04 財經 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》散戶敢進場？曝法人趁亂吃貨這12檔 - 財經 股市將重演SARS風暴？專家：緊盯這條線 - 財經 慘…散戶撿錯槍！花王暴漲3天 今殺停跌 - 即時 救市神速！陸股甩暴跌陰霾 早盤猛拉2％翻紅 - 財經 網驚曝專家這句話 口罩股5根漲停爆掉 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。