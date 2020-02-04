台灣彩券公司今（4）日首推別出心裁的刮刮樂新品「好運天天」，每張售價新臺幣200元，共有4個頭獎100萬元，首次採用金色鋁箔加入印製，同時運用國外盛行的「幸運餅乾」做為券面遊戲刮區設計，並創新規劃「今日好運小語」區，讓彩迷有全新的體驗。

台灣彩券總經理蔡國基表示，刮刮樂「好運天天」是國內首款使用金色鋁箔材質的刮刮樂，券面呈現金色金屬鏡面效果。券面的設計概念源自於「幸運餅乾」，在餅乾內部藏有一張神秘紙條，打開即可獲得一句祝福或鼓勵的話。這次「好運天天」刮刮樂結合幸運餅乾概念設計「今日好運小語」刮區，只要刮開券面上的金色彩帶，即會出現如「陽光心情不斷電」、「甘巴爹！隨時為自己加油」、「心想事成好運來」等充滿正能量與祝福的好運小語，好運小語共有15句，不僅可以讓玩刮刮樂的過程更有趣，也可讓消費者會心一笑。

「好運天天」每張售價200元，頭獎100萬元共有4個，遊戲玩法相當簡單，只要任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎額，高達10次中獎機會，總中獎率35.34%。同日上市的刮刮樂「獎金獵人」，是一款以分數加總概念所設計的益智延長型遊戲，去年3月首度上市就吸引不少消費者喜愛。

另一款刮刮樂─「獎金獵人」每張售價200元，票面以台灣夜市常見的飛鏢射氣球為設計，遊戲玩法為若任一「您的號碼」對中「獎金號碼」，即得該號碼對應的分數，「獎金號碼」區共有21個號碼，其中16個號碼位於「1分區」，對中得1分，5個號碼位於「10分區」，對中得10分，以「對中的分數加總」對應獎金表中的獎金，對中總分數越高，獎金就越高，共有5個頭獎200萬元，超過24萬個1,000元（含）以上的獎項，總中獎率30％。

台灣彩券表示，從今年以來已發行19款刮刮樂新品，累積總獎項超過4,357萬個，累積總獎金逾242億元。

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