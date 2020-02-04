2019年房市回溫，不僅建商積極推案，代銷業也勇於接案銷售，591新建案進行全台首度代銷接案量調查，去年前十大代銷依序為海悅、新聯陽、信義、甲山林、上揚、新高創、華威、甲桂林、新理想、璞園，海悅廣告以破千億元接案量勇奪冠軍，主要是歸功於各地重點重劃區接案，亞軍由接案超過7百億的老牌代銷新聯陽奪得，信義代銷則是靠著接下雙北市指標豪宅以黑馬之姿，拿下第三名。

數字科技旗下591新建案統整六都、新竹2019年各代銷業者接案量，逐筆核對每個業者全年度進場新案（不含重推案），再以可售面積乘於開價加上車位價格驗算並與業者同步確認其案量，調查顯示2019年十大代銷之首為海悅廣告，以約1189億元的量體稱霸，接案地圖遍布全台，不乏百億上下的重劃區推案加持，推升整體表現，全年度仍有破千億的好成績。

新聯陽2019年表現也不俗，以超過七百億元的接案量位居亞軍，整年度承接了兩大豪宅案，一是在新板特區旁的「馥華艾美」，稀有地段又加上飯店規畫開發，首波釋出案量快速完銷，再來就是位於台中勤美綠園道旁的「勤美之森」同樣除住宅產品外，將引進洲際飯店規劃，吸引區域高端購屋客群。

信義代銷挾著全房產銷售的優勢，結合房仲店頭買方資源，2019年接案包括信義計畫區總銷兩百億元的「冠德信義」豪宅及板橋江翠北側重劃區自建案「信義嘉和」進場，接案量一口氣衝上第三名。

甲山林2019年也有不少自建自售案進場拉抬，奪下本次調查第四名，像是新北汐止區的「美麗山林」基地1.8萬坪大面積開發，規劃華廈、透天產品，在當地引起不少注目度。 深耕高雄的「南霸天」上揚國際建築團隊2019年除了在高雄舊商圈前鎮、前金分別接下「世界心」、「愛情河左岸」等案，還在三民河堤社區承接地上權案「河堤世界」，該區域近期少有新案，且地上權產品1字頭房價有其競爭力，來人狀況不錯。

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