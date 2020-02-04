元月車市銷售統計出爐，受農曆年提前及武漢肺炎疫情等因素影響，整體市場登錄39,417輛、年減10.7％。車市龍頭和泰汽車（2207）一枝獨秀，其代理的豐田及凌志（LEXUS）品牌銷售亮眼，合計登錄15,100輛，較去年同期逆是成長3％，市占率38.3％創近六年新高。

其中，豐田進口休旅車RAV4元月登錄4,089輛，不僅是元月單一車種的銷售冠軍，更一舉創下國內運動休旅車歷年單月最高銷售紀錄。國產車的部分，中型轎車ALTIS繳出3,047輛的銷售成績穩坐國產車霸主地位。

凌志品牌，繼2019年創下22,295輛的銷售新高後，在2020年1月再次繳出亮眼的銷售成績，以2,687輛，躍居豪華車品牌銷售第一，其中三大休旅車系RX、NX、UX占整體豪華車休旅市場比重高達45.2％，更是勝出的關鍵。

今年，凌志更導入品牌首款豪華MPV－LM，一發表即售鑿，更緊急向日本原廠爭取更多配額，以滿足接單爆量的需求。凌志銷售表現屢創新高，劍指2020年台灣豪華車銷售冠軍新目標。

(工商 )