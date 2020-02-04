日前各國紛紛從中國大陸撤僑，其中也包括英國，目前定居在英國的知名部落客QQmei就在臉書分享心得，她表示目前在英國有兩名武漢肺炎確診患者，日前80多位在武漢的英國公民已搭專機撤僑返英，是近日相當矚目的大新聞，飛機降落在軍用機場，所有人員也都會在特地地點進行14天隔離。

雖然這些措施看似相當完善，但是在看完撤僑過程後，卻令QQmei相當傻眼，首先，撤僑民眾下飛機時，地勤人員有些沒戴口罩、有些更沒戴手套直接跟僑胞握手，更讓人無法置信的是，接下來搭載僑胞到宿舍的四名遊覽車司機居然沒有任何一人戴口罩，而僑胞所住的宿舍，雖然每個人有單獨的房間，但是居然四人共用廚房、客廳和衛浴，甚至有報導指出，裡頭的僑胞過生日，還叫蛋糕外送進去慶生。

QQmei感嘆國情實在大不同，以口罩為例，歐美人根深蒂固的觀念就是生重病才需戴口罩，就算是現在，學校也明確地和亞洲家長建議不要讓孩子戴口罩去學校，擔心孩子間的排擠和霸凌。QQmei也認為，相較之下台灣的防疫工作真的做得超棒，也十分敬佩在前線的醫護人員和防疫人員。

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(中時電子報)