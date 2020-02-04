因武漢肺炎疫情擴散，防疫概念股成為農曆年後台股焦點，口罩、清潔用品等類股遭到投資人瘋搶。不過，台股今天（4日）出現反彈，防疫概念股早盤雖仍強勢漲停，盤中卻爆量打開漲停，連續第5根漲停板出現危機。

口罩股康那香（9919）在9點50分左右打開漲停，一度下滑至17.95元，後來又亮燈，目前爆巨量6.8萬張；恆大（1325）也在10點初打開漲停，一度下滑至28.35元，後來再鎖漲停，目前成交量約2.4萬張。清潔用品花仙子（1730）早盤一路挫低，目前維持在跌停價87.6元，委賣張數逾500張。

防疫概念股波動劇烈，網友在批踢踢股板熱烈討論，有人引述專家說法，開玩笑表示：「已經不需要口罩了」、「都說不需要口罩了....」、「出門不要在戴口罩了 OK？」、「人人都不要買口罩了」、「政府慢半拍 口罩已經沒人要了」、「防疫股變成重災區了...」、「康那香有人在倒了嗎...」、「康那香 恆大被洗出去了」。

針對武漢肺炎引發的口罩搶購潮，前疾管局局長、曾參與抗SARS病毒專家蘇益仁3日表示，看不懂台灣人搶戴口罩是什麼意思，他認為台灣並沒有社區感染的狀況，不需要全民戴口罩。

而防疫概念股走勢也牽動台股表現，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，他認為當防疫概念股走弱之時，就是台股向上的轉折點。台股今天開高走高，盤中大漲逾200點，漲幅近2%。

(中時電子報)