中國股市在前一日暴跌後反彈，以及美國製造業數據意外強勁，為投資人信心帶來提振，周二南韓KOSPI指數盤中大漲1.54%，為2,151.58點，稍早前最高上漲1.64%。截至周一，中國的武漢肺炎致死病例新增64例，總數達到425人，分析師表示，中國政府料將推出更多經濟激勵措施，以因應武漢肺炎疫情爆發造成的衝擊。韓元漲0.24%，報1,192.1兌一美元。

(時報資訊)