《韓股》陸股反彈＋美製造業報喜，韓股勁揚1.54％ 11:422020/02/04 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國股市在前一日暴跌後反彈，以及美國製造業數據意外強勁，為投資人信心帶來提振，周二南韓KOSPI指數盤中大漲1.54%，為2,151.58點，稍早前最高上漲1.64%。截至周一，中國的武漢肺炎致死病例新增64例，總數達到425人，分析師表示，中國政府料將推出更多經濟激勵措施，以因應武漢肺炎疫情爆發造成的衝擊。韓元漲0.24%，報1,192.1兌一美元。 (時報資訊) #韓股 也許您會感興趣 推薦閱讀 殺過頭！台積電吐怨氣 台股開盤跳漲百點 09:022020/01/31 財經 《商情》賣壓湧現，打壓周四LME期銅跌至5個月低點 10:002020/01/31 財經 NFL》第54屆超級盃 MOMO綜合台獨播 21:192020/01/31 體育 NBA》獻給Kobe！厄文誇張命中率轟54分 11:372020/02/01 體育 54歲劉嘉玲穿薄紗古裝！同框媽網直呼「根本姊妹」 18:042020/02/01 時尚 國泰金 每股淨值新高 04:092020/02/02 證券．權證 資金開趴 債券基金連旺54周 04:102020/02/03 投資理財 陸股風暴逼近憂慮急升 日韓股開盤走跌逾1％ 08:552020/02/03 財經 《韓股》逢低買盤進場，韓股跌幅收斂 11:082020/02/03 財經 《韓股》低接買盤進場，韓股收平 16:312020/02/03 財經 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》散戶敢進場？曝法人趁亂吃貨這12檔 - 財經 慘…散戶撿錯槍！花王暴漲3天 今殺停跌 - 財經 股市將重演SARS風暴？專家：緊盯這條線 - 財經 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 台股跌近千點 下一步...？謝金河：觀察4重點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。