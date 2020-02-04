上奇(6123)2019年第4季稅前淨利創單季新高，今年第1季為企業用戶淡季，且疫情影響香港教育市場，但在創意雲端事業群及數位印刷業務成長帶動，第1季營收可望維持個位數年成長幅度，產品組合轉佳下，單季獲利成長幅度優於營收。

上奇去年第4季營收15.82億元，年減6％，稅前淨利1.22億元，季增32％，年增率30％，每股稅前盈餘2.14元，主要由於數位印刷事業有大規模合作專案，並認列設備專案營收，並提升毛利率。累計2019年營收52.57億元，約與上年度持平，主因是受到香港校園專案規模大幅縮減，導致下半年營收動能減緩，估計全年2019年稅後淨利逾2億元，年增5％以內。

武漢疫情擴增，香港延長停課時間，影響香港教育市場第1季營收貢獻，估計年減超過1成。不過，創意雲端事業群穩定成長，數位印刷業務持續與生技公司合作，拉抬營收動能，法人估計單季營收雖較上季減少，但仍略優於去年第1季，而產品組合轉佳，獲利表現優於營收。

上奇今年上半年主要成長來自於數位印刷設備專案，而經常性收入規模也將隨印刷設備累積銷售持續擴大，法人預期相關產品營收年增達2成，是今年成長性最高的業務，並有助於毛利率提升，對2020年獲利再拚新高帶來助攻效果。

(時報資訊)