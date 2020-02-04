儘管武漢肺炎疫情持續延燒，惟5G題材依舊是今年產業界最為期待的爆發力道，立積(4968)主要生產WiFi射頻前端，5G相對於4G，光是單一裝置的WiFi射頻前端的需求1~8個，故今年立積營運有機會迎來大爆發，另外，立積客戶之一華為已經恢復生產，法人也預估，立積今年營收可望年增三成，今多頭點火，攻上漲停價156元，成為IC設計族群中強勢代表股。

立積躋身今年5G受惠股，由於目前全球在5G的布局上，絕大多數仍以Sub-6為主，但由於其波長短、穿透力較弱，故屆時WiFi會扮演重要的補強地位，光是單一裝置WiFi射頻前端的需求1~8個，且5G在未來10年都會持續建設下，預估每年會有30~40億個具備WiFi的終端進入市場，加上5G將帶動立積WiFi 6前端模組啟動拉貨需求，整體長線商機爆發力可期。

不僅如此，法人也看好，華為在去美化效應下，已採用立積的射頻前端模組並應用在網通產品上，立積在今年也有機會透過WiFi 6的前端模組，進一步攻入華為智慧手機供應鏈。

立積於全球均有客戶，主要包括有日本、韓國、歐洲、美國以及台灣市場，去年8月順利擠進華為供應鏈，還新拿下土耳其訂單，並無訂單過於集中的風險問題。

立積自開紅盤以來，受到武漢肺炎疫情衝擊，台股累計重挫逾900點之多，立積股價在2月3日時股價最低一度觸137.5元。

立積去年全年營收27.49億元，年增加3.75%，且立積在今年1月初時曾遭證交所列為警示股，公布去年11月財報狀況，立積去年11月營業收入2.7億元，稅前淨利2270萬元，單期淨利為1820萬元，每股盈餘0.29元。

(時報資訊)