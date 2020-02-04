口罩缺貨影響到第一線執勤員警，國民黨立委葉毓蘭今天公布警政署1月24日至2月3日衛生局分配給各地方警局的口罩數量，發現很多縣市的員警每人分配到的口罩數量低到驚奇，例如台中市警局，只配給市警局1000個，等於每人平均只拿到0.2個口罩，分配到最多的是花蓮縣警局，每個員警平均拿到10.5個口罩。

葉毓蘭說他接到很多員警申訴買不到口罩，或者官發一片用很多天要怎麼辦，他向警政署調統計數據，現在口罩供應最無虞的是機場支援防疫的保一，但六都市警局都慘到不行，其中台中市警局過去6天只發1000個，平均每人0.2個口罩，是要怎麼過下去？

而根據葉毓蘭公布的表格顯示，警察機關獲配口罩量最多的最多的是台北市警局31500片，接著是新北市警局2萬片，然後是台南市1萬2千片，花蓮縣警局1萬片；而六都的桃園市只配到1200片，高雄市3000片，最慘的是台中市只拿到1000片。

不過若以平均每人取得量來看，六都中的台北、新北、台南平均都有3、4 片，但是桃園、台中、高雄幾乎平均下來每人取得的量不足一片，高雄0.4、桃園0.3，台中墊底0.2。但是在其他縣市部分，花蓮員警人數少，但取得的口罩量卻高達1萬片，排全國第四名，每名員警平均可以拿到10.5片口罩。

葉毓蘭批評政府現在的口罩政策雜亂無章，那些人必須一定要戴 ？需要的量？如何戴？都沒說清楚，現在已經不是口罩價格的問題，7天只能買2片，這樣人民晚上睡得著覺嗎？

國民黨團總召林為洲也質疑到健保藥局買買口罩的方式，可能會有城鄉差距的問題，全台灣藥局都集中在大都市裏面，以新竹縣來講，有的鄉鎮只有一個健保藥局，像是北埔鄉就只有一個藥局，全部鄉民都去排隊買那一周兩片。

林為洲贊成採取實名制的方式購買，但作法應該更全面，可以讓第一線工作人員，一些在職業上有需要口罩的人能夠取得，或是工作必須進出人潮聚集地的人能夠取得，甚至包括上班族，每天都要進出密閉的車廂，有沒有可能在車上配發？民眾從哪取得可以討論，要讓真正要用的人都能買到。

(中時 )