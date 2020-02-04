台北市長柯文哲透露武漢返台民眾陽明山隔離地點引發爭議，柯今神隱不受訪，副市長黃珊珊4日表示，市長不是每個細節都可掌握清楚，所以由她來統一說明會比較精準。

柯文哲日前爆出隔離地點稱沒有惡意，但今不受訪由副市長代打，讓外界認為柯神隱，黃珊珊解釋，防疫本身相關工作是北市衛生局和應變小組負責，相關程序都會向市長報告，但受訪部分市長不是每個細節都可掌握清楚，所以由她來統一說明會比較精準。

前環保署副署長詹順貴在臉書說，柯文哲發言一向經過精心算計，脫口預定隔離場所地點，也很可能根本不是說漏嘴，而是刻意洩漏訊息，讓防疫的隔離場所無法成功設在北市。

黃珊珊指出，這事情是言重，絕對沒有這樣的意圖或作為，武漢返台民眾並不是像瘟疫一樣都不能出現，把他們接回來經隔離沒問題後，可以回到家庭正常生活，既然派人去接回來，就是希望能夠好好讓他們回到台灣社區活動，不要當成一個很可怕的事。

外界認為柯文哲揭露後，似乎就沒有在北市設隔離區，黃珊珊說，還是聽中央統一公布，這只是第一波，未來還有撤回的台商，所以地方仍以中央調配為主，要不要在台北市是中央決定。

(中時 )