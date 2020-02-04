受武漢新型冠狀病毒肺炎疫情影響，1月下旬以來多地售樓處關閉、新房銷售幾乎停擺。據克而瑞公布數據顯示，1月，大陸房地產銷售前百大企業單月操盤口徑銷售額5097.05億（人民幣，下同），較去年同期降低12％。

例如，美的置業控股有限公司3日發布今年1月未經審核銷售數據。公告顯示，今年1月，美的置業及其附屬公司連同其合營企業和聯營公司的合約銷售金額約52.1億元，較去年同期減少約11.7％，而相應的已售建築面積約49.5萬平方公尺，減少約16.7％。

融信中國控股有限公司披露的銷售數據則顯示，今年1月融信中國連同其附屬公司及其聯合營公司總合約銷售額約為73.58億元，較去年同期下降2.05％，合約建築面積約為34.11萬平方公尺。

對此，中指企業事業部總經理白彥軍指出，本輪疫情對大陸全國房地產項目銷售都帶來一定影響，尤其比較嚴重的災區，銷售遭受影響更大，開盤節奏和節點均受到一定影響，因此，企業應隨時關注疫區的恢復和政策調整。之前抑制的需求會有一波回補的需求釋放，企業應做好開盤的準備，抓住特定市場中的回補放量機會，促進項目的銷售去化。

同時，受本輪疫情影響，多數大陸房企停止售樓處銷售活動，同時轉向線上銷售，截至目前，大陸多個城市發文要求企業推遲開工時間，並發文要求暫停房地產市場經營，預計今年房市交易小陽春難現。

(旺報 )