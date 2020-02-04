登記參選國民黨黨主席的郝龍斌，近日頻對兩岸論述表達立場，稱大陸不承認中華民國，可重新考慮三通有無必要繼續下去，遭新黨切割並批郝變小綠。郝今天受訪表示，捍衛中華民國是國民黨與他堅持的理念，一國兩制不被台灣主流民意所接受，盼透過對話討論來凝聚兩岸論述共識。

郝龍斌上午率前台中市長胡志強、馬家軍等青壯派到黨中央登記參選黨主席，會後受訪時表示，與國際連結是未來國民黨重要工作之一，不只跟兩岸接軌而以，若他當選黨魁，要有駐美代表從事對美工作，爭取國際對中華民國的認同與對國民黨的了解。他強調，國民黨一定要貫徹黨紀，尤其限縮其下次參政權利作為適當懲處。

為化解買不到口罩與囤積口罩問題，政府自後天起七天內限購2個口罩，郝龍斌說，其實民眾心理對武漢肺炎的恐懼與政府行政措施失當，是造成口罩危機的重要因素，此時政府最應該做的是免除民眾對疫情的恐懼。

(中時 )