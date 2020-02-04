台南市某國中傳出2名女老師涉嫌言語性騷擾男老師事件，女師傳訊「想要和你一起去做很多很多事」、「你的各項能力超強，但感情就很低能」等語，甚至將情書誤傳給全校教職員，引發喧擾。不少該校老師表示，校方管理有問題，教育局也未善盡監督，讓認真的老師深覺困擾，恐影響學生的受教權。

爆料人向《鏡週刊》指出，該校有2名國文女老師，長期傳訊息、言語騷擾多名男老師。其中一名女老師積極追求一名單身體育男師，傳訊內容包括「想要和你一起去做很多很多事…歡迎24小時隨時找我去操場聊天、發呆、「你的各項能力超強，但感情就很低能，總是把我氣到躲在宿舍裡哭。」等語。

另名女老師則是對2位已婚男同事「傳情」，甚至還曾誤傳情書給全校教職員，讓同事們都深覺尷尬、困擾。

不過，該校校長回應，女老師對單身男老師是正當追求，絕非性騷擾；兩名女師工作表現十分良好，該校教職員相處融洽，相關指控並非事實。

(中時電子報)