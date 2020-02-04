劉姓民眾日前於台中松柏港區違規垂釣，因不滿海巡人員勸離，竟涉嫌口出惡言怒罵恐嚇執勤人員，並怒嗆說他是大甲人、強龍不壓地頭蛇，現場依妨害公務罪嫌將劉男逮捕移送法辦。

海巡署中部分署第三岸巡隊參謀主任賴永生表示，松柏港安檢所所長林書丞等1車2人，2日13時許於松柏漁港北堤執行釣客勸離勤務時，劉姓釣客因違規垂釣，立即以漁港法第18條告知違法行為並告知停止垂釣。

海巡署中部分署第三岸巡隊指出，海巡人員驅前實施柔性勸離，劉姓釣客仍堅不離開，松柏安檢所人員隨即通報西岐派出所派員至現場協助，他辯稱僅將釣竿架在岸邊，並無釣魚行為。

由影片可見，劉姓釣客心生不滿，怒嗆海巡人員，「自己是大甲人，強龍不壓地頭蛇，懂不懂地方」等話語，劈哩啪啦直說「看三小、要練身體嗎？」隨後又傳出髒話，劉嫌辯稱是在罵狗。

賴永生表示，劉姓民眾因心生不滿，涉嫌口出惡言辱罵及恐嚇威脅現場執勤人員，所長林書丞以妨害公務罪嫌，立即將劉姓釣客依現行犯逮捕，移送台中地方檢察署偵辦。

第三岸巡隊表示，「海域治安、維護漁權、救生救難、海洋保育、海洋事務」為本署五大核心任務，海巡人員於海岸執行各項公權力，目的為維護海岸秩序，籲請民眾配合執法，另發現不法或需海事服務，可撥打海巡「118免費服務報案」電話，將立即派員前往處理。

(中時 )