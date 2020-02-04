政府決定7天憑健保卡配兩片杜絕重複購買及囤積，即起超商停售，民眾改向6500家指定藥局購買，希望能紓解民眾搶買口罩的狀況。但是資深媒體人鄭家鐘表示，依經濟學做法，要制止擠兌的方式，是在銀行櫃檯上擺滿成堆鈔票，並由中央承諾供應無虞，但政府處理口罩問題，卻採行減供，如此要化解民眾搶買口罩之風，恐有實質困難。

鄭家鐘建議，如果國內口罩生產與庫存供應無虞，防疫中心應適度公佈口罩進銷退存的數量，以安人心，避免以訛傳訛。

鄭家鐘引用衛福部長陳時中公佈的口罩供應數據，每天配發250片（含兒童）給一家健保藥局通路，約發出162萬片口罩，再加上身心障礙等弱勢人士可向地方政府尋求支援，每天口罩供應約180萬片。

這個數據並不驚人，經濟部長沈榮津曾表示，目前台廠每天可生產188萬副口罩，其中國內需求130萬副、58萬外銷；除此之外，經部盤點還可額外日增每日56萬片產能。沈榮津強調，SARS期間每天平均增加的口罩需求約為14萬片，因此台廠產能絕對足夠供應，民眾不需囤積、有恐慌性的需求，更何況政府還有4000萬個存貨，對照兩者，實際上看起來供需差不多。

但實際上台廠緊急生產擴建，也有一說可達日產600萬片，但既未由政府證實，也沒有公佈實際日供量，無從得知真相。鄭家鐘表示，我們也希望知道產能如何提升？

鄭家鐘說，希望經濟要加油，經濟部2月2日曾說明在這 2 天內徵購到的口罩分配方式，在2月1 日物流到工廠收到 267 萬片口罩，其中有 72 萬片供指揮中心防疫使用，195 萬片則提供超商與藥局等通路販售。在2月2 日的部分，則為物流到工廠收到 156 萬片口罩，加上日前到貨晚來不及出貨的 33 萬片，一共 189 萬片口罩；其中 58 萬片供指揮中心防疫使用，131 萬片提供超商與藥局等通路販售。

按照經濟部的說法，鄭家鐘說，防疫指揮部扣下的存貨兩天就有130萬片，其實防疫指揮部也應公佈這些存貨的去向。

經濟部曾說，現已有不少製造商採取全天候輪班的方式生產口罩，但仍有一些廠商需要協助，「經濟部非常感謝國防部，接下來會協助動員後備軍人來幫忙。」鄭家鐘認為，未及擴大產能，如是人力短缺，那就是部會協調問題！請行政院長蘇貞昌協調！

最後，鄭家鐘呼籲全民共體時艱，儘量別沒事戴口罩造成示範效果，謹遵防疫中心教導只有在必須的地方戴，減少假性需求！

他並提出疑問，管制出口到底增加了多少存貨？我們不知道，而從管制到現在，我們的產能到底增加多少？看起來好像幾乎沒有增加，那麼，這個政府的問題在哪裡？

(工商 )