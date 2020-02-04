近日因武漢肺炎疫情走勢震盪的台股，今（4）日在權值股領軍下上演報復性反彈走勢，鼠年開紅盤以來淪為重災區的觀光類股同步回神，類股指數止跌回升、盤中勁揚逾2％，跌深的美食-KY（2723）、雅茗-KY（2726）、寶得利（5301）等個股亦顯著反彈。

其中，攜手中國大陸團膳企業，設立合資公司搶攻大學校園市場的雅茗，今日在買盤敲進下直攻漲停價64.9元，主營陸客購物站的寶得利，盤中在買單敲進下亦大漲8.37％至11元，旅遊業者雄獅（2731）開高走高，盤中飆升7.73％至71.1元。

經營85度C的美食-KY昨日摔落百元關卡、創下上市新低，但三大法人反手買超179張，今日股價開高後走揚，盤中勁揚6.26％至98.5元。經營「健身工廠」的柏文（8462）昨日已先行止跌，今日盤中反彈4.73％至177元。

昨日股價同步創下上市新低的連鎖餐飲集團王品（2727），今日股價止跌反彈，最高上漲3.59％至69.2元。斥資3.6億元併購上游粉圓廠天恩珍珠的六角（2732），今年營運成長動能仍看俏，今日股價止跌反彈，盤中上漲4.35％至180元。

此外，飯店業者華園（2702）、洛碁（8077）、高野（2736）齊揚逾3.5％，日本伴手禮業者紅馬-KY（2928）漲逾2.5％，觀光股王瓦城（2729）漲逾2％，國賓（2704）及代理摩斯漢堡的安心（1259）亦漲近2％。

法人認為，由於武漢肺炎疫情延燒，包括旅行社、飯店、餐飲的觀光類股短線營運遭逢最大衝擊，致使鼠年開紅盤以來表現疲弱。今日雖跟隨台股上演反彈秀，但首季旺季營運表現勢必仍受疫情影響，後續仍須關注疫情能否獲得控制，否則預期仍將呈現偏弱震盪態勢。

(時報資訊)