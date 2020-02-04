電池模組廠—加百裕(3323)因非IT佈局既早亦深，且公司在印尼及台灣有廠區，可望降低新型冠狀病毒對公司營運的影響，只要大陸地區全面恢復開工，加百裕可望正常出貨，加百裕預估，今年第1季營運可望優於去年同期。

新型冠狀病毒疫情導致大陸幾乎是全面延後農曆年開工，不過電池模組廠-新普科(6121)、順達科(3211)及加百裕(3323)等廠商近幾年因產業競爭壓力積極進行產線自動化，逐步降低人工需求，且各廠積極佈局電動自行車(電動摩托車)、電動工具機、網通及伺服器BBU等非IT產品，可望降低此次疫情對公司營運的衝擊。

加百裕目前廠區有台灣、大陸及印尼，加百裕表示，因應武漢肺炎防疫工作，加百裕(昆山)電子有限公司為配合所在地政府機關發佈延遲復工通知，復工時間延遲至2月10日，不過昆山廠區原本就有員工留守維持生產，公司與供應商及客戶協調進貨與出貨時間之安排，待復工後彈性調度產能，儘速出貨。

加百裕因在非IT產品佈局較早，目前非IT產品佔公司營收比重已達30%，受惠於非IT產品需求穩定成長，以及台灣及印尼有廠區，加百裕認為，只要大陸地區全面復工，出貨可望正常，今年第1季營運可望優於去年同期，雖然增添疫情變數，但對公司財務業務無重大影響，全年營運審慎樂觀。

加百裕2019年前3季稅後盈餘為1.19億元，每股盈餘為1.42元，累計2019年合併營收為91.93億元。

(時報資訊)