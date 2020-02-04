2020年武漢疫情短期打壓股市，觀察各類型基金表現，過去兩週，地產、健康護理、債券型與全球多重資產基金表現相對持穩。富達投信指出，歷史經驗顯示，跌勢大的市場及類股，在疫情爆發達到高峰期，將會率先反彈，且彈升力道最大，特別是當前整體基本面依然穩健、全球央行寬鬆，加上多空指數顯示股市過度賣超，再度出現定期定額微笑曲線、建立部位的好機會。歷經多空淬煉的投資人宜從歷史中汲取經驗，千萬不要在風暴中空手，以免錯失回彈機會。

據統計，整體股票型基金在長期退休資金進場承接國際股票型基金的帶動下，1/23~1/29獲逆勢買超38億美元；投資多元、波動相對低、又有靈活避險操作的全球多重資產收益型基金深受投資人青睞。債券型基金連續56週買超，買超維持在160億美元以上，亞債、亞高收債與新興市場債持續吸金。

新型冠狀病毒疫情風暴，使得資金轉向分散風險的國際股票型基金，創12週來最大單週買超。打著高股息旗幟的全球入息型基金也吸金近19億美元以上。儘管美國製造業正在失去動能，市場也擔憂全球經濟將受疫情衝擊，但歐美日企業財報普遍優於預期，截至目前為止，美國73%、歐洲64%、日本53%的企業超乎市場預期，其中標普500企業每股盈餘平均成長率擊敗市場預期4%，特別是科技股如蘋果、亞馬遜、微軟等尖牙股的財報亮眼。歐洲也有不少外資機構重新評價，並調高醫療保健、軟體股的獲利成長，均為側重長期基本面的退休資金，進場低接國際股票型基金的好機會。

(時報資訊)