大考中心4日舉行學測國文寫作及英文非選題評分原則說明會，國寫閱卷老師表示，知性題「玩具」考生多認為玩具可以「玩物養志」，感性題「靜夜思懷」許多考生手上一定要拿一杯咖啡，似乎可以看出新世代的生活模式。有考生「靜夜思懷」寫夜深人靜病房觀察，表現精彩。

大考中心主任張茂桂說明，學測非選題評分流程是先從北中南東各區挑出3000份試閱，做出評分標準，這幾天再正式閱卷，希望閱卷工作在7日或8日順利完成；每份試卷由兩位閱卷老師打分，如果兩個分數差距不大就取平均分。

國寫閱卷召集人、政大中文系教授林啟屏表示，國寫兩大題，每題25分，兩位閱卷老師評分差7分以上會重閱。

林啟屏說，第一大題玩具題要求考生闡述玩具是「玩物喪志」或「玩物養志」，「我們這一代都認為玩具是玩物喪志，但是新一代普遍認為玩具可以培養創造力、專注力，今年第一題多數考生都選擇玩物養志，似乎可觀察到世代差異。」

多數考生以題幹的積木為例，也有人寫芭比娃娃、七巧板或從大自然取材製作玩具。只要能寫到這些玩具如何有助於建構思維，且寫得清通又有邏輯和條理，分數不會太差。

有媒體問到，第二題靜夜思懷有考生反映半夜不是在K書就是睡覺，林啟屏表示，這一題多數學生寫得算流暢，但他坦言「情懷」是易寫難攻，想寫得好並不容易。不過還是有考生寫其靜夜病房體驗，包括聽到醫護人員腳步聲、病患呻吟聲，從身體的不適聯想到心靈的受傷，再思考醫院這個特定空間，人們如何想要「活下來走回人間」，精采表現讓閱卷老師印象深刻。

林啟屏歸納，此次考生寫靜夜情懷有反省、懊悔、沉澱心緒幾個類型；思考內容包含考試壓力、親情糾結、人際關係、自我存在意義等；思考地點多是城市巷弄、鄉村或山林、海濱。有趣的是，不管何事何地，考生敘寫時手上一定要拿一杯飲料，通常是咖啡，可以看到新世代「吾夜三省吾身」的生活模式。

(旺報 )