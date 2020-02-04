防疫也要攻擊韓國瑜 周錫瑋怒批：亂七八糟

武漢肺炎疫情延燒，從口罩之亂，到武漢台商返台，政府作為屢發爭議，對此周錫瑋也忍不住開砲，怒批民進黨荒腔走板，把一個武漢肺炎搞得亂七八糟。

周錫瑋在臉書表示，「民進黨所有高官，你們是在哈囉嗎？」先前不想有任何批評，就是想讓政府好好做，做對的事情、對台灣所有疾病有幫助的事，但發現民進黨荒腔走板，不但沒有專業還浪費資源，造成人民不便。

以口罩來說，周錫瑋指出，辦公室助理去排隊買不到口罩，且美式賣場一個口罩1.2元，政府公定價卻是6元、8元，為什麼中間差了那麼多？政府還強行徵收，人民不能買也不能送，這是什麼道理？

周錫瑋說，口罩不夠「進口就好了啊」，政府卻要花兩億蓋口罩廠，還下令口罩不能出口到大陸，反觀美國、日本、德國都對大陸伸出援手，因為幫大陸阻擋武漢病毒，就是幫助自己。周錫瑋痛批，「人心不要那麼狠、那麼壞，不要幸災樂禍」，傳染病會在哪裡發生不一定，應該要共同防制。

周錫瑋提醒民進黨，這次贏得選舉，更完全執政，但不要被沖昏頭，尤其還不斷攻擊韓國瑜，武漢台人回來了，政府集體隔離，「為什麼韓國瑜講的就是錯的，你們就是對的」，認為政治不必搞得那麼骯髒，一定要把人鬥垮、鬥臭才叫贏。

另外，政府表示沒有生病的人不一定要戴口罩，周錫瑋則說，如果其他流感、生病的人也沒戴口罩呢？且研究證實武漢肺炎病毒可經糞便傳染，呼籲政府應該要將正確觀念告訴人民，不要再荒腔走板了。

(中時電子報)