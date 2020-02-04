國民黨代理文傳會主委王育敏上午表示，武漢台商包機返台，是因蔡政府與對岸沒有有效的溝通管道，重大事件官方機制停擺，民間才第三管道積極聯繫，包括台商會長、國民黨7人工作小組全力促成。對於政院採取口罩實名制的作法，雖可解決一罩難求，但是沒有解決口罩量不足問題，呼籲政府還要有彈性機制。

王育敏上午回應媒體詢問武漢包機一事說，武漢台商回台，國民黨的確有7人工作小組透過第三管道積極援助，包括台商會長與國民黨內主管密切聯繫，透過大陸事務部多方反應，協助台商回台。

她說，蔡政府與對岸沒有有效的溝通管道，重大事件官方機制停擺，幸好民間有第三管道積極聯繫，中間過程台商會長花了很大力量，之前也由國民黨大陸事務部主任周繼祥居間協調，並由代理祕書長曾銘宗與台灣政府相關單位溝通，必須兩岸雙方都同意才可能達成。工作小組在過年期間聯繫不間斷，希望全力促成希望回台接受台灣醫療資源的台胞們可以最快時間回台。

針對政院將實施每週1人限領2片口罩。王育敏說，國民黨先前就主張採實名制，政府原回歸實名制，解決一罩難求亂象，該予肯定，但一週1人2片顯然還是太少，政府的做法解決一罩難求，但是沒解決口罩量不足問題。

她舉例說，有關服務業群眾、辦公大樓上班族、通勤族等有大量使用需求的人，如何開放另外管道領取所需不足口罩，政府應提出另外的彈性機制，例如村里由里長提供彈性用量，給生病就醫等急迫性需求者管道，可以憑處方籤索取口罩，或上班族沒有存量，但上班性質或地點被要求工作須配戴口罩等，都應該要有彈性措施或急用領取管道，以解決現在的口罩亂象。

(中時 )