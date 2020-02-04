為提供彩迷嶄新刮獎體驗，台灣彩券今別出心裁推出刮刮樂新品「好運天天」，首次採用金色鋁箔加入印製，讓券面呈現鏡面亮眼質感、閃耀吸睛，同天上市的刮刮樂還有「獎金獵人」，兩款每張售價皆為200元，總獎項超過297萬個，台彩在元宵節前，再送出逾12億元的總獎金。

「好運天天」每張售價200元，共有4個頭獎100萬元，中獎機率超過35％，不僅首次採用金色鋁箔加入印製，讓券面呈現嶄新感覺，也加入國外盛行幸運餅乾做券面遊戲刮區的設計，創新規劃「今日好運小語」，消費者不僅有機會刮中獎金，還能刮出充滿正面能量的祝福。

「獎金獵人」同樣售價200元，是以分數加總概念設計的益智延長遊戲，對中總分數愈高，獎金就愈高，頭獎共有5個名額、彩金高達200萬元，去年3月首度上市，就吸引不少彩迷喜愛。

對於喜愛追逐高頭獎的彩迷，台灣彩券總經理蔡國基表示，大樂透連6槓、今晚頭獎上看3億元；由於目前還在春節期間，蔡國基提醒，春節大紅包持續加開至本周五，總計有99組尚未開出，彩迷還有很多中大獎的機會。

由於過年期間爆發武漢肺炎疫情，蔡國基坦言，農曆年節6天、彩券銷售日均量約23億元，與去年持平，原本預估有2成的成長，卻受疫情衝擊未達成目標。

對於防疫措施，蔡國基表示，目前已請彩券經銷商自主健康管理，勤洗手、戴口罩，隨時檢查現場環境，不能有任何沒有鬆懈；蔡國基強調，今天發行刮刮樂「好運天天」創新的祝福小語，就是能替彩迷帶來正能量的新產品。

(中時 )