台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲宣布參選2024總統，鴻海創辦人郭台銘動向備受矚目，「郭家軍」的民眾黨立委高虹安今接受廣播專訪表示，郭台銘目前對2024沒有想法，柯文哲在黨內會議以表態角逐2024大選，郭台銘樂觀其成，不排除支持。

柯文哲領軍的民眾黨，2020大選與郭台銘保有結盟關係，但因郭在民眾黨、親民黨雙押寶，且選戰後期把大多數資源押給親民黨，柯、郭陣營關係一度降到冰點，甚至傳出郭柯友好關係生變。

對此，高虹安表示，選前雙方陣營確實有些劍拔弩張，幕僚對於郭台銘要幫誰有意見，最後郭確實幫親民黨較多，主要是親民黨選情沒有起色，加上宣明智找郭電話拜票、拍電視廣告，這樣的舉動確實造成民眾黨內部許多反彈，但選後第一時間，柯文哲也指示蔡壁如率民眾黨團拜會郭台銘。

面對夾在中間陷入兩難，高虹安說，民眾黨的朋友都對她很好，選前不願意跟她講太多關於郭、柯關係或雙方幕僚台面下吵架的事情，甚至柯文哲跟蔡壁如都告訴她不要想太多。

柯文哲已在媒體前表態「沒意外會選2024總統」，高虹安透露，柯在內部會議時表態2024是目標；至於郭台銘下一步，高虹安說，郭台銘目前只想把政經學院做好，不排除支持柯文哲選2024。

(中時 )