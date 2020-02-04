謝和弦與Keanna4年婚姻告吹。（圖／翻攝自KT - Keanna Taiyh臉書）

歌手謝和弦年前因混血辣妻Keanna舉報呼麻被逮，他返家後宣布與Keanna4年婚姻畫下句點，兩人也因撕破臉多次隔空開罵。昨(3日)謝和弦發文，除了宣告已將與Keanna相關發文全刪，還透露：「如果妳缺錢，可以像以前一樣去做高級飯局」。

謝和弦先前公開和Keanna互罵對話，他將兩人原本愛的刺青改掉，並傳照給Keanna，對方嗆：「被改的好醜」，又說謝和弦像是中二生，他回罵早就對Keanna無感，又說：「這輩子都不想跟妳做愛！」昨謝和弦在IG曬出自己當兵時的大頭貼，再度宣告斷開Keanna，寫下：「從今以後，人生不再有妳」。

謝和弦說，已經將IG有關Keanna的照片刪乾淨，接著諷刺Keanna缺錢的話可以繼續去做飯局，「陪有錢男人談心，用妳裝出來的娃娃音無敵」，又說Keanna在家在外兩種聲音，「世上最可怕的是女人心機」，但對此，Keanna暫時沒回應。

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(中時電子報)