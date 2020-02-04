太平區1位60多歲的曾姓男子疑因久病引起厭世的念頭，日前下午1點多駕車到太堤西路河堤旁引汽車廢氣欲自殺，太平派出所員警接獲家屬報案，立即派員緊急協尋，幸運的在河堤旁發現一自小客車引廢氣至進入車內，員警到場後趕緊將其救出並通知救護人員前來，順利挽回男子寶貴性命，家屬到醫院後非常感謝警方協助。

太平警分局太平派出所警員陳冠勳、陳稚允日前下午1時許接獲民眾報案稱，「父親疑因久病致情緒不穩，欲自殺尋短，請警方幫忙。」所長林育正獲悉後立即派員協尋，陳姓兩位員警接通知後沿太提西路河堤旁梭巡，發現一小客車停放樹下隱密處，上前查看竟發現該車用管線引廢氣至車內，員警趕緊將其救出並開車窗保持空氣流通，經通知救護人員前來救護，經送醫後已無大礙，成功挽回寶貴性命。

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