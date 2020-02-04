中市去年底發生駭人聽聞的母子3屍命案，台中檢方今天起訴29歲兇嫌陳宏嘉。陳男不滿從事「傳播小姐」工作的陳姓女友，與異性曖昧不清而起爭執，竟狠心將她掐死，並將兩人所生的未滿周歲的1對雙胞胎，與毛毯一起塞入洗衣機悶死。台中地檢署今天依殺人罪將陳男起訴，並請求法官從重量刑。

台中市光復路1棟大樓一間出租套房傳出異味，經人報案警方進屋赫然發現29歲陳女及1對未滿周歲的雙胞胎男嬰已身亡多日，母子3屍命案，震驚社會。經警追查發現，兇嫌竟是陳女同居男友、雙胞胎男嬰的父親陳宏嘉。

陳宏嘉與女友租住套房同居，在2018年12月底生下1對雙胞胎男嬰，陳男早在同年8月底就失業，而且欠下新台幣20多萬元債務，靠陳女從事「傳播小姐」陪酒維持生活家計，由陳男在家照顧雙胞胎兒子，此外，陳女每個月還給陳男1萬8000元還債。

陳男對女友常拋下幼子讓他獨自照顧，而且工作與異性曖昧不清產生怨懟，陳男在2019年11月3日上午9時許與返家的女友起爭執，憤而徒手掐死女友。

陳男鑄下大錯後，想到女友已死，自己負債，未來恐無人可照顧雙胞胎兒子，竟在起殺意，在隔天凌晨時，將毫無抵抗能力的2名男嬰放進洗衣機，塞進墊子、毛毯，再蓋上洗衣機蓋，悶死兩名親生男嬰。

犯後，陳男收拾個人物品，開車找不知情的友人到多處網咖，一連吃喝玩樂4天，直到警方調閱大樓監視影像畫面，發現他涉有重嫌，到彰化縣的網路遊戲館將他逮捕到案。

陳男狠心掐死女友，並悶死親生雙胞胎，所犯殺人罪是《家庭暴力防治法》的家庭暴力罪，依《兒童及少年福利與權益保障法》規定，加重其刑至二分之一。承辦檢查官陳隆翔在起訴書中並引用黎巴嫩詩人卡里･紀伯倫的散文作品，提及「你的孩子不是你的，他們是『生命』的子女…」。

陳檢察官並指出，每個孩子都不是父母的附屬品，父母無權支配孩子的思想，遑論以自己價值觀剝奪孩子的生命。陳男應負起照顧、養護兒子的責任，在殺害女友後，懦於承擔養護兒子責任，而剝奪親生兒子的生命，犯後到處吃喝玩樂，惡性重大，請求法官從重量刑。

(中時 )