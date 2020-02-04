因應武漢肺炎疫情，北市教育局針對私立幼兒園按比例發放口罩備戰，但托嬰機構卻仍得自備口罩，全市總數達1萬600名幼兒求援無門，讓市議員戴錫欽痛批「社會局還在睡覺？」台北市副市長蔡炳坤無奈表示，嬰兒口罩目前不在中央配送範圍，會盡量提供托嬰人員口罩及消毒用品。

戴錫欽指出，近日接獲許多家長反應，托嬰機構欠缺口罩及防疫物資，詢問托嬰中心後得知，目前都是家長自備幼兒口罩，但庫存量頂多撐1至2天，且酒精、漂白水等相關消毒用品等庫存也快用完，後續恐連小朋友的玩具跟環境都不知如何消毒。

戴錫欽說，北市公私立托嬰中心共239家，收托4894名幼兒，保母共收托5706名幼兒，總數達1萬600，依中央規定，必須繼續收托，教育局已經介入私幼派發口罩，托嬰機構卻是求援無門，「社會局還在睡覺？」

蔡炳坤表示，中央目前僅配送口罩給托嬰中心工作人員，嬰兒因太小無法戴口罩，所以不再配送範圍內，至於消毒用品會盡量協助提供。

(中時 )