（現代進口休旅車Santa Fe銷售接單表現優於預期，代理商緊急向原廠追加訂單。圖／業者提供）

瞄準年後購車商機，三陽現代汽車總經銷南陽實業宣布，推出「新春開新車 試乘抽紅包」活動，即日起至2月底前，凡前往HYUNDAI（現代）汽車全台展間試乘體驗任一車款，周周抽出萬元紅包，越早參加機會越多。試乘滿意即刻入主，還可以享高額零利率分期購車優惠。

南陽指出，全新進口現代The All-New SANTA FE在台正式上市不到一個月，迅速累積超過350張的購車訂單，遠優於預期，因此南陽也積極向原廠爭取加速導入新年式進度。The All-New SANTA FE外觀上承襲新世代SUV家族設計，霸氣六角蜂巢網狀水箱護罩與分離式頭燈設計讓SANTA FE擁有極高的辨識，車格放大的身形展現大七人座LSUV旗艦休旅的高雅風範與活力。

車室內裝採3D海灣式雙層控台設計，細節透過大自然元素以高級鑽石紋、粗曠礫石印象完美融入雙色真皮座椅與立體揚聲器飾板，為The All-New SANTA FE展現超越同級的豪華尊貴，同時副駕駛座椅側邊採同級唯一「Easy-In電動調整迎賓副手座」之外，第二排座椅也整合同級唯一「Easy-Touch第二排快速前進傾出裝置」，讓乘客可毫不費力輕鬆切換椅背、快速進出第三排乘坐空間。

動力採用2.2L CRDi柴油引擎與第二代Theta II 2.4 GDi汽油引擎，藉由優異的動力科技與油耗表現，為駕駛提供豐富的駕馭體驗與精進的效能表現。安全方面透過最新熱沖壓鋼材打造，相較於前一代車型，平均抗拉強度不僅大幅提升14.3％，熱沖壓鋼材也增加超過兩倍達15處之多，車身抗扭剛性也增加15.4％的水準；此外，The All-New SANTA FE更以全車系標配HYUNDAI SmartSense先進主動安全科技，並整合「SCC全速域智慧型主動車距維持系統」、「LVDA前車駛離提醒系統」、「FCA前方主動煞停輔助系統」等九大安全科技隨時守護駕駛與乘客的安全。

此外，現代品牌休旅車TUCSON，以強勁的動力輸出與歷經1,464小時德國紐柏林賽道嚴苛測試的底盤操控，搭配完整的HYUNDAI SmartSense先進主動安全科技，成為同級中CP值最高的運動休旅；跨界休旅KONA不僅擁有同級中強悍的177匹最大馬力，搶眼且動感奔放的外型與豐富多樣的主被動安全科技銷售競爭力十足。

此外，三陽現代汽車為紀念HYUNDAI奪下2019年度WRC世界拉力錦標賽車廠總冠軍，特別推出ELANTRA Sport WRC冠軍紀念版，集結204匹強悍最大馬力、七速DCT雙離合器變速系統與多連桿懸吊系統等運動感強烈的元素組合，搭配六大套件，只要76.9萬元起。

(工商 )