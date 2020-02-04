國民黨新科立委洪孟楷今（4）日質疑，政府新規定七天限購兩片的口罩政策絕對無法滿足現實狀況，直言「七天兩片」根本是把民眾當搶購犯，「荒謬政策是在哈嘍？」

行政院拍板，自2月6日起購買口罩將採實名制，民眾須持健保卡在全國6000多家的健保藥局購買，每人7天內僅能購買一次，最多購買2片，每片價格則從8元降為5元。

洪孟楷今天一早搭乘捷運時透過臉書，直擊通勤上班族九成以上都有戴口罩，質疑「七天限購兩片」政策無法滿足每天搭乘大眾交通工具的通勤族，對於每天需要帶口罩者，例如感冒不適、喉嚨不舒服、被規定要戴口罩工作者等，無法滿足實際需求。

洪孟楷要求，相關部會必須確實說明：4500萬備用口罩會於通路釋出，當初如何計算？又依哪些通路釋出？「七天兩片」政策當初是如何計算？這樣類配給的作法預計要施行到何時？政府宣稱每日產400萬片口罩，但目前看來產量並無法跟上需求，目前每天國內產能真實數字為何？

「口罩政策變變變，是因為政府不斷騙騙騙？」洪孟楷質疑，資訊不對等已經導致民眾恐慌心理加劇，呼籲政府不要把民眾當搶購犯，同時對於對口罩有絕對需求的民眾要如何另案配套，也應該盡快提出更周全配套以安民心。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)