為因應武漢肺炎疫情，出入醫院、診所不僅要量體溫，確認有無發燒，也需要全程配戴口罩。沒想到高雄一名自稱是大學教授的男子不甩規範，拒絕戴口罩，甚至推開人員、辱罵醫院死要錢；對此院長楊椒喬怒斥，「很可恥！不能配合的，管你是誰都不要來，當院長就是要站在員工前面。」

活力得中山脊椎外科醫院長楊椒喬表示，上月31日下午一名自稱國立大學教授的張姓男子，在門口的發燒篩檢站不配合量體溫，雙手不消毒亦不戴口罩，因此被人員擋下來，沒想到男子居然大聲咆哮，甚至伸手推開篩檢站人員硬闖入院。

當下櫃檯人員立馬請他離開醫院，但張姓男子仍不肯離開，不斷嚷嚷「我是大學教授」、「我不需要戴口罩」，不得已情況下院方只好免費提供醫療外科口罩；結果張男根本沒有戴，逕自到復健科做完診療後離開。楊椒喬氣憤指出，張姓男子3日下午又跑來，一樣不戴口罩，也不量體溫，依然要硬闖醫院，同仁請他花5元買口罩入院，竟被大聲羞辱「有硬性規定嗎」、「死要錢」。

楊椒喬說，自己當下立刻怒斥張男沒有顧慮別人感受、權益，要對方聽清楚，如果再不配合防疫規定，除了不會讓他進入醫院，也會立刻報警，以傳染病防制法嚴辦。楊椒喬嚴正強調，「來活力得醫院看病手術接受復健治療很安全，我們有完整完善的抗疫措施，不能配合的，不管你是誰都不要來，當院長就是要站在員工前面，MDFK！」他指出，張姓教授實為不良示範，為避免交叉感染，請大家積極配合。

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(中時電子報)