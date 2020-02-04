「2020新北神明淨港文化祭」將於8日元宵節在萬里野柳登場，當天除有百年傳統宗教儀式「水裡來，火裡去」，現場還提供千份萬金石三區優勝海鮮料理，讓民眾免費品嚐，同時還有鼠年創意裝扮跳港及擲筊大賽，全程高規格防疫措施，邀請民眾逗陣熱鬧過元宵。

新北市民政局4日舉行活動預告記者會，新北副市長謝政達指出，野柳居民多以漁業為生，每年農曆元宵節舉行神明淨港儀式，向開漳聖王祈福，庇佑漁獲年年豐收，是新北市少數登錄為民俗類的無形文化資產。

民政局長柯慶忠表示，北海岸的新鮮漁獲遠近馳名，日前萬里區公所藉由舉辦「北海岸海鮮料理創意大賽」，評選出的小卷、白帶魚、鱙仔魚等優勝料理，將在神明淨港活動當日祭出千份免費供民眾品嚐。

柯慶忠說，今年也是第一次設置獎金，鼓勵民眾以大型創意裝扮進行跳水活動，除有應景的鼠車、飛機及新穎的氣球鳥造型，象徵「祈福安康，一飛沖天」，也歡迎民眾發揮創意裝扮老鼠造型跳水，將由專業評審評分選出最具創意者，最高可獲獎金6000元，歡迎跳水勇士們，共襄盛舉。

另外，保安宮今年也首度舉辦「好運擲筊大賽」，擲出最多聖筊者，就有機會獲得在地酒店住宿卷、平安御守等獎品，現場還有限量海鮮福箱拍賣及攝影比賽等多項周邊活動。詳洽民政局官網。

(中時 )