國民黨主席補選今日登記截止，江啟臣昨完成領表登記後，隨即請益朱立倫，各界好奇兩人會面談了什麼？江啟臣上午在台中受訪表示，他政見與朱的改造方向，英雄所見略同，並尋求朱未來協助黨的改造。至於江、郝競爭，他則表示是君子之爭，越競爭、越團結。

江啟臣4日上午在台中會勘寒害災損時受訪表示，他感受到朱相當關心黨的未來，朱所提出五大改造方向，包括組織效率化、人才培養、國際接軌、對美關係及影子內閣等，「在我自己的改革政見中，很大部分是有交集」。

江啟臣也說，他當場向朱承諾，未來如果當選黨主席，會全力推動黨的改革改造，也特別拜託朱「如果我有機會順利當選黨主席，希望他能夠大力的來協助黨的改造。」

媒體詢問朱立倫是否特別囑咐江、郝「爭氣不要爭鬥」？江啟臣笑說，朱一向認為「黨內民主、黨內競爭」這很正常，但應相互激勵、君子之爭，越競爭才會越團結，一旦選完之後，大家應該要團結。

(中時 )