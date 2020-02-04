◎緬甸停台航班 228名旅客遭丟包當地

受2019新型冠狀病毒疫情影響，全球超過60個國家禁止大陸航班入境。專營東南亞旅遊市場的金遠東國際旅行社今日舉行記者會，稱緬甸民航局在2月1日發文給「緬甸國際航空」，要求即刻起停飛大陸、港澳及台灣等地的航班，導致旅行社獨家代理的「緬甸國際航空」被無預警停飛，228名旅客滯留緬甸回不來。

◎武漢首批包機返台 侯友宜：全力配合中央並做更多

武漢肺炎疫情升溫，首批自武漢包機返台的民眾4日清晨完成安置，部分前往林口、烏來等地檢疫所檢疫，新北市長侯友宜說，中央指揮調度地方政府全力配合，不管從後送、就醫、收容安置，新北市政府一定是上下一心，中央要求的一定做到，甚至「我還會做得更多」。

◎第二批台商2/5返台？陸委會：尚未協商

經過兩岸多方溝通，首批滯留武漢的台商已在昨日抵台。昨日傳出將有第二批台商在2月5日返台，陸委會處長蔡志儒表示並非事實，兩岸對於第二批返台措施尚未有任何協商。

◎228連假台鐵加開134班 周四凌晨開放搶票

台鐵局今日表示，因應228年假疏運旅客需要，自2月27日至3月2日止，共5天，全線加開各級列車總計134班，周四凌晨開放搶票。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)