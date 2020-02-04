前台南市議長李全教因議長賄選案被台南高分院更二審依預備行求賄選罪判刑9個月確定，台南地檢署原本通知他13日到案執行，但李4日中午卻主動提前到案，並強調不會迴避司法，也拒絕被檢方派人盯梢羞辱，但會積極尋求非常上訴爭取平反。

李全教表示，民進黨政府不甘他贏得議長選舉，先揑造有賄款金流等理由收押他，再找證據起訴、抹黑且拔掉他的議長職務，如今證明根本沒有金流，但判他無罪卻無法對上面交代，只好變更起訴法條改判幾個月，試圖剝奪他再次參選公職的機會，民進黨執政這是預料中的事，否則若判無罪未來如何賠償他？

李全教強調，政治可以沒有是非，但絕對會有報應，他會慢慢看這些配合政治收押他、起訴他、迫害他的人，下場又如何？他一輩子從政，不貪、不取，清廉自持，也竭盡心力為百姓、為鄕里立了很多影響深遠的法律，爭取無數建設，此心可比日月，坦坦蕩蕩對得起天地父母，爾今爾後不會有遺憾。

(中時 )