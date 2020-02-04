武漢肺炎疫情擴散，緬甸政府自2月1日起發文要求緬甸國際航空即起停飛中港澳台相關航班，導致228名台灣旅客慘遭丟包。對此，外交部發言人歐江安表示，緬甸政府並未對外國航空公司發出禁令，華航的台北 - 仰光航線正常沒異狀，有關於緬甸國際航空公司停飛原因還在透過管道查證當中。

專營新南向旅遊市場的金遠東旅行社董事長陶世龍表示，緬甸國際航空與金遠東國際旅行社合作以包機形式開闢台北-曼德勒（瓦城）航線今年初開航，才飛了3班就突然接獲緬甸政府通知以武漢冠狀病毒疫情為由必須立即停飛，造成前3班共228名旅客預計2月8日返台，如今卻沒有直飛航班可以返台，後續還有90名旅客，若今天持續遭禁飛將進行退票流程。

歐江安表示，相關發展已經透過駐緬甸代表處了解，並與緬甸政府交涉，外交部也訓令駐緬甸代表處對於有需要的國人提供必要協助。

針對義大利停航，歐江安說，外交部持續與義大利駐台機構溝通聯繫，我們駐義大利代表處也持續跟義大利溝通聯繫，我們政府的嚴重關切已經傳達給義大利相關單位，華航班機今早載回國人就是義大利政府初步善意回應。她又說，我們也進洽了很多義大利國會議員，義大利國會友台小組成員也公開發表義大利政府的錯誤決定並表達關切。

孟加拉政府同樣因為武漢肺炎的因素拒絕中國籍人士入境，又把台灣納入限制。歐江安表示，孟加拉的排除措施包含中港澳台，對於孟加拉的決定相當遺憾，我方透過駐印度代表處向孟加拉政府提出交涉，並強調台灣不是中華人民共和國的一部分，要求孟加拉儘速改正。

(中時 )